Встреча Зеленского и Путина: дипломат объяснила, почему российский диктатор ее избегает

Владимир Зеленский и Путин / © ТСН

Если диктатор Путин согласится на переговоры с Владимиром Зеленским, то будет противоречить себе, ведь фактически признает украинского президента легитимным.

Об этом сказала украинская дипломат, член Координационного совета международной неправительственной организации Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль в интервью BBC.

«Встреча с Дональдом Трампом была нужна Путину для того, чтобы легализовать свой статус и доказать всему миру и собственному обществу, что он легален и воспринят Западом. Второй целью было легализовать территориальное достояние, которое Россия получила в результате войны в Украине: Крым и другие захваченные регионы», — объяснила Зеркаль.

Она подчеркнула, что главный вопрос в возможной встрече Путина и Зеленского — какие цели преследуют стороны.

«Путин делал все, чтобы доказать как своему обществу, так и западному, что президент Зеленский нелегитимен. Если он согласен на встречу, то противоречит сам себе. Фактически он признает Зеленского легитимным президентом. И в то же время Лавров на всех площадках продолжает утверждать, что в Украине нет легитимных властей. Как эти два факта могут сочетаться? На мой взгляд, никак», — подчеркнула дипломат.

Зеркаль также подверг сомнению производительность такой встречи.

«Какова может быть цель этой встречи для президента Зеленского? Определение модальностей прекращения войны? Такие вещи обсуждаются до встречи, а не во время. На самих переговорах это только фиксируется. Может ли она быть реально продуктивной? Для меня это большой вопрос», — сказала она.

По мнению дипломата, переговоры с Путиным в прошлом не приносили результатов.

«Я вообще не считаю, что встречи с Путиным для кого-то из политиков дали что-нибудь, кроме проблем. Вспомним переговоры с Макроном, Меркель, Байденом. А последняя встреча с Трампом? Получил ли Трамп какие-нибудь дополнительные плюсы даже в собственном обществе? Нет. Медиа он проиграл. Путин получил больше всего», — подытожила Зеркаль.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности двусторонней встречи с президентом государства-агрессорки Путиным, но она не может состояться на территории России.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине закончится «или за это придется заплатить»