Встреча Зеленского и Путина: источники Sky News сообщили о сроках и месте проведения

Владимир Путин и Владимир Зеленский. / © ТСН.ua

Украинский президент Владимир Зеленский и диктатор России Владимир Путин могут встретиться до конца месяца. Рассматривают пять мест проведения.

Об этом сообщил Sky News чиновник из Европейского Союза.

По информации издания, среди рассматриваемых мест проведения есть швейцарская Женева, австрийская Вена, итальянский Рим, венгерский Будапешт и катарская Доха.

Sky News отмечает, что лучшим вариантом называют Женеву. В то время как Рим или Ватикан не нравятся России, а против Будапешта выступает Украина.

Между тем, европейские союзники хотят, чтобы гарантии безопасности были определены до встречи лидеров стран.

По словам чиновников, знающих этот вопрос, сейчас идет работа над договором, подобным натовскому, который будет гарантировать союзникам Украины защиту в случае любого будущего нападения России. Этот документ может быть завершен уже на следующей неделе.

Дипломаты ЕС в своих комментариях Sky News говорят, что уверены в текущих переговорах. По словам источников, это лучший шанс остановить войну.

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и диктатор России Владимир Путин "в процессе" организации двусторонней встречи. Американский лидер считает такую встречу необходимой после того, как имел возможность пообщаться с обоими президентами в отдельности. Трамп говорит: ожидает, что из этой двусторонней встречи может возникнуть затем трехсторонний саммит.

В Белом доме отмечают, что благодаря действиям президента США впервые за годы войны появилось реальное продвижение в урегулировании этого конфликта. В Вашингтоне называют "чрезвычайным" то, чего достиг президент Трамп за последние несколько дней.