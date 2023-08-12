Встреча Зеленского и Путина: Климкин объяснил, в чем заинтересованность ОАЭ

Президент ОАЭ заявил, что хочет организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Она может состояться на конференции ООН по климату, которая запланирована на ноябрь-декабрь.

Бывший глава МИД Павел Климкин в интервью изданию "Обозреватель" рассказал, что должен измениться за эти несколько месяцев, чтобы переговоры стали возможными.

"Я вообще не хочу спекулировать на тему, станут ли эти переговоры возможными. Это достаточно старая песня. Ее не только Эмираты поют. Как вы помните, ее пел и Эрдоган, и очень многие в незападном мире. Они пытаются использовать разные площадки. Когда-то была и индонезийская песня о том, почему бы не встретиться на "Двадцатке" в Индонезии", — сказал он.

Климкин также объяснил, в чем заключается мотивация третьих стран, не являющихся союзниками Украины.

"Ими движет мотивация – устранить риски, которые создает наша война для мировых рынков. Это касается нефтяных рынков, конечно, обхода санкций, а также самого санкционного режима. Через Эмираты идет целый поток подсанкционных товаров, и всем это действительно известно. Эмиратам это неприятно. Их пытались ограничить, но они об этом вслух не говорят. Получается, что они являются нарушителями. Для них определенная понятийная логика тоже чего-то стоит. Они хотели бы вернуться к другой логике и одновременно иметь те деньги, которые идут в Дубай, в Абу-Даби, поскольку российским деньгам особенно некуда идти, кроме этих пунктов", — добавил он.

Ранее стало известно, что президент ОАЭ Мухаммад бин Заид намерен организовать встречу Владимира Зеленского с Путиным. По данным журналистов, встреча может состояться на Конференции ООН по климату, которая запланирована в Дубае на конец года.

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