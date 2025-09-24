Встреча Зеленского и Путина: Кремль выдвинул новое условие

Песков и Путин / © Associated Press

В Кремле сделали новое заявление о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, передают РосСМИ.

Он подчеркнул, что Путин сохраняет готовность к подобным переговорам. Однако, как отмечается, есть важная оговорка.

Условие от Москвы

По словам Пескова, без должной предварительной подготовки встреча двух лидеров превратится в «пиар-акцию, обреченную на провал». Это заявление подчеркивает позицию Кремля, которая заключается в необходимости предварительного согласования ключевых вопросов, прежде чем лидеры выйдут на личный контакт.

Что это значит

Заявление Пескова фактически свидетельствует о том, что Москва не готова к прямому диалогу, который мог бы привести к немедленным решениям. Кремль настаивает на том, чтобы основные договоренности были достигнуты на уровне экспертных групп или переговорщиков, а встреча лидеров лишь закрепила бы согласованные компромиссы. Это кардинально отличается от позиции Киева, неоднократно призывавшего к прямым переговорам без предварительных условий, чтобы остановить войну.

Напомним, в интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Кремль отказывается от переговоров. По словам Зеленского, Украина и ее союзники не раз предлагали нейтральные страны для встречи с Путиным.

Среди вариантов были как европейские государства, такие как Австрия и Швейцария, и страны Ближнего Востока — Турция, Саудовская Аравия и Катар. Зеленский подчеркнул, что Украина готова даже к диалогу в Казахстане, но отвергает предложение Кремля провести встречу в Москве. Это, по его мнению, лишь попытка оттянуть переговоры.