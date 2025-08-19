- Дата публикации
Встреча Зеленского и Путина может состояться до конца августа — журналист
Журналист Барак Равид сообщил, что, по информации источника, переговоры между лидерами Украины и России планируют организовать уже до конца этого месяца.
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США стало известно, что встреча между украинским лидером и российским диктатором Владимиром Путиным может состояться до конца августа 2025 года.
Об этом написал журналист Axios Барак Равид в соцсети X, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Дональд Трамп в своем сообщении на Truth Social заявил, что позвонил по телефону Путину и начал подготовку к переговорам с Зеленским. По его словам, после этой встречи планируется трехсторонний формат с участием него самого и двух президентов.
Таким образом, встреча, которую еще несколько дней назад только обсуждали в Вашингтоне, может стать реальностью в ближайшие недели. Если она состоится, это будет первый прямой диалог Зеленского и Путина в течение длительного времени.
Напомним, что ранее стали известны возможные гарантии безопасности для Украины: каковы четыре возможных сценария от США
Эти гарантии преследуют цель сдержать Россию от повторного нападения на Украину.