Встреча Зеленского и Путина может состояться до конца августа — журналист

Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США стало известно, что встреча между украинским лидером и российским диктатором Владимиром Путиным может состояться до конца августа 2025 года.

Об этом написал журналист Axios Барак Равид в соцсети X, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Дональд Трамп в своем сообщении на Truth Social заявил, что позвонил по телефону Путину и начал подготовку к переговорам с Зеленским. По его словам, после этой встречи планируется трехсторонний формат с участием него самого и двух президентов.

Таким образом, встреча, которую еще несколько дней назад только обсуждали в Вашингтоне, может стать реальностью в ближайшие недели. Если она состоится, это будет первый прямой диалог Зеленского и Путина в течение длительного времени.

