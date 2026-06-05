Путин и Зеленский

Реклама

Возможная личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководителем Кремля Владимиром Путиным станет началом масштабной российской дезинформационной кампании, к которой Киеву следует готовиться заранее.

Об этом для телеканала «Киев24» заявил политолог и директор Института мировой политики Евгений Магда.

Что произойдет после встречи Зеленского и Путина

По словам эксперта, Россия начнет информационную атаку сразу после начала встречи. Украине и ее партнерам не следует надеяться на честную дипломатию со стороны РФ.

Реклама

«Если мы вдруг выйдем на встречу Зеленского и Путина, мы должны быть готовы к тому, что как только за ними закроется дверь, начнется очень мощная информационная атака. Дезинформационная атака России. Для меня лично это аксиома. И поэтому мы должны быть готовы к этому», — заметил Магда.

Политолог отмечает, что Европа и президент США Дональд Трамп сейчас активно призывают к компромиссам и хотят вернуть РФ к переговорам. Однако убедить Кремль не удастся, ведь Путин не считается с огромными потерями своей армии и иначе воспринимает реальность.

Вопрос в том, что Путин не живет в рациональном мире. Понимаете? Он живет в мире иррациональном. И для него цифры российских потерь они ничего не значат. Он же говорит о том, что «мы продолжаем наступать» по всем направлениям», — отметил Евгений Магда.

Директор Института мировой политики подытожил, что в таких условиях любые международные дипломатические шаги должны быть направлены не на создание иллюзии готовности Москвы к реальному миру, а исключительно на усиление санкционного и военного давления Запада на РФ.

Реклама

Война в Украине — последние новости

Напомним, Зеленский впервые написал открытое письмо Путину. Он, в частности, заявил, что полномасштабная война явилась следствием политического выбора Кремля.

Затем Владимир Путин заявил, что утром 5 июня ознакомился с письмом президента Украины Владимира Зеленского. По словам Путина, у него не было много времени на детальный анализ документа, поэтому прочел его вскользь.

После этого Зеленский заявил, что российская сторона в очередной раз продемонстрировала нежелание прекращать войну против Украины. А последние заявления Кремля свидетельствуют о слабости его позиции и разочаровывают мировое сообщество.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Путин должны «сами договариваться» о мире. Президент США уверен, что война будет решена, и заявил о своей роли в этом.

Реклама

Новости партнеров