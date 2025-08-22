Встреча Зеленского и Путина: почему переговоры с Кремлем могут стать ловушкой

Зеленский и Путин. / © ТСН

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина, вероятно, была инициирована Кремлем. Вполне возможно, что эти переговоры - очередная ловушка, ведь фюрер умелый тактик и уже неоднократно это демонстрировал.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии "24 канала".

"Когда у Путина возникает проблемная для него ситуация, он пытается переформатировать переговорный процесс, выдвигая контринициативу, которая должна сломать предлагаемую ему логику. Так он пытается предложить российский сценарий", - пояснил политолог.

По его словам, Москва, вероятно, хочет затянуть время. Это станет понятно, если со стороны Путина появятся дополнительные требования к Зеленскому или объяснение, что эта встреча должна быть отложена.

"Другой вариант - установка на срыв переговоров и провоцирование конфликта. Это и затягивание времени может быть использовано для того, чтобы потом обвинить украинскую сторону в том, что она, мол, не хочет договариваться. Это традиционная тактика Путина", - говорит Фесенко.

Если встреча состоится, то без модератора – третьей стороны, Зеленскому и Путину даже общаться между собой будет очень тяжело. Политолог объясняет это продолжительной войной и взаимной ненавистью "даже на уровне лично руководителей двух стран". Поэтому "им будет трудно договориться о чем-нибудь".

Также перед этой встречей нужно определить повестку дня переговоров. Однако здесь, по мнению политолога, главная проблема. Потому что Россия будет продвигать соглашение на собственных условиях, которые неприемлемы для Украины.

Напомним, в России говорят, мол, Путин "готов" встретиться с Зеленским . Впрочем, есть условие, говорит глава МИД РФ. По словам Сергея Лаврова, произойдет это при условии, "если все вопросы, требующие обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".