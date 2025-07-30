Встреча Зеленского и Путина: Подоляк назвал ключевые условия для переговоров

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным возможна при условии усиления санкций и ограничения передвижения ближайшего окружения Кремля.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в YouTube

«Вероятность безусловно существует (встречи между Зеленским, Путиным, Эрдоганом и Трампом — ред.), если санкции начнут работать. Опять же, не заявления, а санкции начнут работать, и цена войны будет резко расти для России и для окружения Путина», — считает он.

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По его словам, для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским необходимо также ограничить передвижение близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина по миру.

«Это может сработать и заставить Путина на встречу для того, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня», — считает советник руководителя ОП.

По словам Михаила Подоляка, это не означает, что президент РФ Владимир Путин готов прекратить войну — она фактически будет заморожена, но Кремль продолжит искать пути для возобновления боевых действий.

В то же время он обратил внимание на активную роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в мирном процессе. Подоляк отметил, что если встреча лидеров Украины, России и США состоится в Турции, а Эрдоган выступит модератором, это значительно усилит региональное влияние Анкары и улучшит международный статус турецкого президента. По словам Подоляка, такая роль также может способствовать политическому консенсусу внутри Турции.

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«Потому что Эрдоган — глобальный лидер, модератор — заканчивает войну, которая негативно влияет на доходы, например, в пределах Черноморской акватории, Турции и т.д.», — уточнил он.

Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский стремится встретиться непосредственно с Владимиром Путиным, ведь российские переговорщики, как Владимир Мединский и Сергей Лавров, не имеют полномочий для принятия решений. Подоляк считает, что переговоры в формате с участием лидеров США или Турции позволят добиться конкретных обязательств, которые в случае невыполнения будут иметь серьезные последствия для РФ.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что российской лидер Владимир согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским только в случае, если перед этим достигнет предварительной договоренности с Дональдом Трампом.

Кроме того, дипломат, бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко считает, что во время своего предстоящего визита в Китай американский лидер США Дональд Трамп может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, что потенциально откроет путь к дальнейшим переговорам между лидерами в Турции.

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