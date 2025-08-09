Роман Бессмертный / © УНИАН

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Путиным в текущих условиях невозможна. Причина — неготовность Москвы к такому диалогу.

Об этом заявил историк и дипломат Роман Бессмертный в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

По его мнению, сама идея встречи — это правильный тактический инструмент, который Украина и США уже активно используют в дипломатической игре.

«И мы видим, что Трамп (президент США Дональд Трамп. — ред.) им уже сыграл. Он отступил, он сказал „нет“», — отметил Бессмертный, комментируя опровержение тезиса о том, что встреча Трампа с Путиным должна предшествовать его разговору с Зеленским.

Дипломат подчеркнул, что именно Украина фактически предоставила этот инструмент американскому лидеру, что свидетельствует о росте взаимопонимания между Киевом, Вашингтоном и европейскими столицами.

«Это означает, что между Украиной, Европой и США впервые появилось „мы“. И будет очень плохо, если эта общность развалится», — заметил он.

Бессмертный убежден, что потенциальная встреча между Трампом и Путиным будет зависеть исключительно от шагов со стороны Кремля, и потому может произойти не скоро.

«Санкции США, скорее всего, тоже будут подвязаны под то, что будет делать (или не делать) Путин. Будут шаги — санкции будут удаляться, но не сниматься. Не будет шагов — санкции будут поджиматься», — объяснил он.

Что касается возможной личной встречи Зеленского с Путиным, то, по мнению эксперта, она исключена.

«Это тот случай, когда виной является Кремль. Потому что Зеленский готов ко встрече, а Кремль не готов, он не может допустить этой встречи», — подытожил Бессмертный.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».