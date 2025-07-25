Встреча Зеленского и Путина: президент заявил о сигналах из Москвы

Владимир Путин и Владимир Зеленский. / © ТСН.ua

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Украина давно публично заявляет о возможной встрече президента Владимира Зеленского и "фюрера" РФ Владимира Путина. Однако только сейчас со стороны Москвы начали звучать такие же сигналы.

Об этом заявил глава государства во время общения с журналистами.

"Нам нужно окончание войны, которое начинается, наверное, со встречи лидеров. По-другому с ними не получится. Нужна адженда (повестка дня - Ред.) такой встречи - встречи на уровне лидеров. Мы поднимаем этот вопрос публично всегда. Они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение по направлению к какому-то формату".

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Президент высказал предположение, что многое удалось добиться "некоторыми шагами на территории России, некоторыми операциями".

"Многие вещи, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, многое еще произошло на их территории. Вы видели это", - добавил украинский лидер.

Напомним, во время третьей встречи в Стамбуле 23 июля украинская делегация предложила встречу президента Владимира Зеленского и «фюрера» Владимира Путина с участием лидеров Турции Реджепа Таипа Эрдогана и США Дональда Трампа.

Тем временем в Кремле дают неоднозначные ответы по поводу встречи С эленского и Путина. Глава делегации РФ в Турции, помощник диктатора Владимир Мединский заявил, что для проведения такой встречи нужно проработать условия соглашения и якобы понять, что «на ней обсуждать».

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Дата публикации 12:41, 24.07.25 Количество просмотров 43 Самая короткая встреча в Стамбуле! Умеров и Мединский встретились отдельно! Что же дальше?