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Встреча Зеленского и Путина: Сибига рассказал о деталях и формате
Договоренность о возможной встрече президента Зеленского и главы Кремля Путина была достигнута в Турции.
В настоящее время идет работа над предстоящей встречей президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Это одна из договоренностей, которая была достигнута во время встречи делегаций в Стамбуле", - подчеркнул глава МИД.
По его словам, в целом во время встречи с РФ в Турции удалось добиться трех договоренностей: обмен военнопленными, обсуждение параметров перемирия и начало работы над форматом, местом и временем предстоящей встречи Зеленского и Путина.
"Мы будем приветствовать, если эта встреча состоится в более расширенном формате. В частности, с участием президента США Дональда Трампа", - добавил Сибига.
Заявления Кремля
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы диктатор РФ Владимир Путин готов к переговорам с президентами Украины Владимиром Зеленским, а также США – Дональдом Трампом.
По его словам, "фюрер" вроде бы "принципиально поддерживает возможность личной встречи. Мол, такие контакты востребованы", но нужна "хорошая подготовка".
Песков также добавил, что эта встреча может состояться, если будет достигнут результат на прямых переговорах делегаций России и Украины. Они намечены на 2 июня. Вместе с тем, представитель диктатора заявил, что Москва не будет обнародовать подробности своего "меморандума" до поездки в Стамбул. Заметим, что на этом настаивают Киев и США, в частности.