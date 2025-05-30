Встреча Зеленского и Путина: Сибига рассказал о деталях и формате

Владимир Путин и Владимир Зеленский. / © ТСН.ua

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В настоящее время идет работа над предстоящей встречей президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Это одна из договоренностей, которая была достигнута во время встречи делегаций в Стамбуле", - подчеркнул глава МИД.

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По его словам, в целом во время встречи с РФ в Турции удалось добиться трех договоренностей: обмен военнопленными, обсуждение параметров перемирия и начало работы над форматом, местом и временем предстоящей встречи Зеленского и Путина.

"Мы будем приветствовать, если эта встреча состоится в более расширенном формате. В частности, с участием президента США Дональда Трампа", - добавил Сибига.

Заявления Кремля

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы диктатор РФ Владимир Путин готов к переговорам с президентами Украины Владимиром Зеленским, а также США – Дональдом Трампом.

По его словам, "фюрер" вроде бы "принципиально поддерживает возможность личной встречи. Мол, такие контакты востребованы", но нужна "хорошая подготовка".

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Песков также добавил, что эта встреча может состояться, если будет достигнут результат на прямых переговорах делегаций России и Украины. Они намечены на 2 июня. Вместе с тем, представитель диктатора заявил, что Москва не будет обнародовать подробности своего "меморандума" до поездки в Стамбул. Заметим, что на этом настаивают Киев и США, в частности.

Дата публикации 11:13, 28.05.25 Количество просмотров 693 Скандальное заявление Трампа заставило подпрыгнуть даже Медведева! Слушайте, как заговорили США