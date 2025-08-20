Встреча Зеленского и Путина: у Лукашенко выступили с интересной инициативой

Александр Лукашенко. / © Associated Press

Белоруссия готова организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента-диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом заявила пресс-секретарь самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По ее словам, Минск готов принять такой саммит, "если это нужно для обеспечения мира". Представитель "президента" также отметила, что этот вопрос во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и Александр Лукашенко не обсуждали.

"Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если это нужно для мира в нашей братской республике – мы готовы организовать любую встречу", – сказала Эйсмонт.

Напомним, после встреч в Белом доме между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, европейскими лидерами – глава Белого дома заявил о потенциальной встрече украинского лидера и диктатора РФ. В Москве говорят, мол, готовы к переговорам в разных форматах, но "нужны любые контакты с участием первых лиц готовить предельно тщательно".

В настоящее время обсуждается место проведения. Известно, что, в частности, Женева и Вена готовы принять эти переговоры. Среди вариантов были Венгрия и итальянский Рим. СМИ также информировали, что Путин предложил Москву – как место встречи с Зеленским. Украинский лидер от такой идеи отказался.