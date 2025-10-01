- Дата публикации
Встреча Зеленского и Путина: в Кремле сделали интересное заявление
У Путина не исключили, что встреча двух президентов может состояться, но традиционно выдвигают свои требования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, но есть нюансы.
Заявление Пескова публикуют российские пропагандисты.
«Встреча Путина и Зеленского может быть подготовлена только путем процесса на экспертном уровне, подчеркнул Песков. Россия остается открытой для урегулирования украинского кризиса через дипломатические переговоры и политические контакты. Однако в переговорном процессе России и Украины возникла пауза», — отметил он.
Напомним, Песков заявил, что все предложенные украинской стороной страны для переговоров на уровне лидеров «неприемлемы» для России.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время не осуществляется подготовка ко встрече Зеленского и Путина.
«Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита. Но эта повестка дня вообще не готова. Как мы можем встречаться с человеком, который отказывается от всего и при этом прикидывается лидером?» — отметил он.
Зеленский заявил, что вопрос завершения войны должен решаться на уровне лидеров Украины и РФ. Впрочем, россияне делают все, чтобы подобные переговоры не состоялись.