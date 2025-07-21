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Встреча Зеленского и Путина: в МИД раскрыли, что предлагает Украина
Украина уже выдвигала инициативу организовать переговоры на самом высоком уровне.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул важность того, чтобы переговоры с РФ в Стамбуле были сосредоточены на конкретных вопросах.
Об этом Андрей Сибига заявил во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро, состоявшейся в Киеве вечером 21 июля.
«Очень важно, чтобы эти встречи имели содержательный характер, чтобы другая сторона обладала полномочиями для обсуждения ключевых тем — прекращения войны и достижения перемирия. К сожалению, пока мы этого не наблюдаем», — заявил глава МИД Украины.
Сибига напомнил, что украинская сторона уже выдвигала инициативу организовать переговоры на самом высоком уровне — с участием президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, а также президента США Дональда Трампа, лидеров европейских стран и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.
«Мы убеждены, что такой формат мог бы существенно изменить ход событий и приблизить нас к перемирию», — добавил он.
Напомним, во время вечернего обращения 21 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированной встрече с представителями России, которая состоится в среду, 23 июля.
Тем временем в Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной и проекте меморандума. Там сказали, что якобы во время нового раунда переговоров стороны должны обменяться документами.