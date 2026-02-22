ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
552
Время на прочтение
2 мин

Встреча Зеленского и Путина: Виткофф назвал возможные сроки переговоров

Зеленский и Путин, по словам Виткоффа, могут встретиться уже в ближайшее время.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин / © ТСН

Вероятность личной встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным растет. По словам спецпредставителя лидера США Стива Виткоффа, переговоры могут состояться уже в ближайшее время.

Об этом Виткофф сказал в интервью Fox News.

К встрече также может присоединиться американский глава Дональд Трамп.

По словам представителей американской стороны, продолжающаяся война между Россией и Украиной является «бессмысленной». Ключевые сложности мирного урегулирования возникают из-за территориальных вопросов, по которым стороны до сих пор не смогли прийти к согласию.

«Мы с Джаредом надеемся, что предложения, которые мы вынесли на стол, объединят стороны в ближайшие три недели и, возможно, приведут к саммиту между Зеленским и Путиным. Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента. Посмотрим», - заявил Виткофф.

Также спецпосланник добавил: Трамп не хочет встречаться, если понимает, что это не даст никакого результата. По словам Виткоффа, у лидера Штатов "есть уникальная способность это сделать".

«Надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости», - заключил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины все еще есть реальные шансы на достойное завершение войны, если международное давление на агрессора усилится. Он рассчитывает, что в ближайшее время состоится новый раунд переговоров, который может быть результативным. Зеленский подчеркнул, что для преодоления сложных вопросов требуется готовность лидеров встречаться лично, а Украина открыто работает над этим форматом.

Дата публикации
Количество просмотров
552
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie