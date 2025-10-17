ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1190
Время на прочтение
1 мин

Встреча Зеленского и Трампа: стало известно время

Согласно расписанию главы Белого дома, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится в неформальном формате.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Getty Images

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоится 17 октября в 20:00.

Об этом свидетельствует информация в расписании главы Белого дома.

Зеленский и Трамп встретятся в 20:00 по киевскому времени. Разговор президентов состоится в неформальной атмосфере за обедом и будет закрытым для прессы.

Напомним, президент Украины анонсировал, что во время своего визита в США он встретится с главой Белого дома и проведет переговоры с конгрессменами. Ключевыми темами дискуссий станут усиление ПВО и предоставление Украине новых дальнобойных возможностей. По данным медиа, речь пойдет о дальнобойных крылатых ракетах Tomahawk.

По данным Bloomberg, Зеленский на встрече с Трампом предложит США технологии беспилотников и газовые соглашения в обмен на системы Patriot и ракеты Tomahawk. Киев подготовил «военный и экономический компонент» для обеспечения жизненно необходимой поддержки.

К слову, 16 октября Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам, президента США, они договорились встретиться в Будапеште, чтобы «положить конец этой „бесславной“ войне между Россией и Украиной».

Дата публикации
Количество просмотров
1190
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie