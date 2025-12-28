ТСН в социальных сетях

Встреча Зеленского и Трампа была очень содержательной — источники в ОП

Встречу лидеров двух стран представители Украины назвали одной из важнейших за все время.

Богдан Скаврон
Зеленский и Трамп

Встреча президента Украины Владимира Зеленского президента США Дональда и Трампа президента США Дональда и Трампа / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа прошла очень содержательно.

Об этом сообщают источники в команде украинского президента.

«Есть, что проработать дополнительно, но это одна из важнейших встреч за все время», — сказал представитель украинской команды.

Ранее сообщалось, что встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде завершилась, после переговоров они проводят видеоконференцию с европейскими лидерами

Перед переговорами с Зеленским президент США провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным

Впоследствии в Кремле рассказали, о чем говорил российский диктатор с президентом США

