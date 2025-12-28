- Дата публикации
Встреча Зеленского и Трампа была очень содержательной — источники в ОП
Встречу лидеров двух стран представители Украины назвали одной из важнейших за все время.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа прошла очень содержательно.
Об этом сообщают источники в команде украинского президента.
«Есть, что проработать дополнительно, но это одна из важнейших встреч за все время», — сказал представитель украинской команды.
Ранее сообщалось, что встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде завершилась, после переговоров они проводят видеоконференцию с европейскими лидерами
Перед переговорами с Зеленским президент США провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным
Впоследствии в Кремле рассказали, о чем говорил российский диктатор с президентом США