Встреча Зеленского и Трампа: эксперт рассказал, когда Украина почувствует реальные изменения

Трамп и Зеленский / © ТСН.ua

Дипломатические переговоры часто строятся не на публичных обещаниях, а на сигналах, которые затем реализуются в конкретных решениях по США и Украине.

Об этом рассказал бывший представитель Украины при ЕС Андрей Веселовский (2008–2010) для КИЕВ24.

По его словам, дипломатия состоит в том, что «страны не сообщают обо всем, что они договорились в целом», однако «сигналы были восприняты или оспорены, после чего в диалоге достигается согласование».

Веселовский проиллюстрировал это примером разговора с Дональдом Трампом:

«Мы подумаем, скажем: где найти для вас этих патриотов… очередь за патриотами необычайна».

Дипломат подчеркнул, что США — огромное государство со многими внешними обязательствами, поэтому Украина «внезапно упала ей на голову», но впоследствии стороны постепенно разбираются.

Веселовский отметил, что хотя конкретных подробностей пока и нет («они не согласились, я вам дам три, а вы мне пять»), уже понятно: между сторонами появилась «общая платформа», а дальнейшие результаты станут очевидными «в ближайшие месяцы».

Этот подход демонстрирует, что дипломатия — это не только публичные декларации, но и тонкая игра договоренностей, которые формируются постепенно и затем реализуются практически.

Веселовский подчеркнул, что именно так работают сложные международные диалоги на основе сигналов, а не полного прозрачного отчета.

Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский наметил актуальную ситуацию на фронте, подчеркнув, что она отнюдь не выигрышна для России.

Также Зеленский проинформировал об итогах переговоров в Стамбуле и процессе обмена пленными и погибшими, отдельно подчеркнув манипуляции со стороны РФ относительно тел погибших украинских военных.

Кроме того, в центре внимания были вопросы военного сотрудничества между Украиной и США, в частности, поставки американских систем ПВО для защиты украинских городов.

Стороны также обсудили перспективы совместного производства беспилотников.