ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
41
Время на прочтение
1 мин

Встреча Зеленского и Трампа — как отреагировали в Европе

После встречи с Трампом президент Украины провел телефонный разговор с европейскими лидерами.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский / © Getty Images

Европейские лидеры подтвердили свою поддержку Украины во время виртуального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом пишет CNN.

«Справедливый и длительный мир для Украины — это единственный способ навсегда остановить убийства, согласились они», — отметил представитель Даунинг-стрит.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте принял участие в разговоре.

«Дальнейшие обсуждения того, как они могут поддержать Украину накануне и после прекращения огня, будут продолжаться на этой неделе, в частности, во время разговора Коалиции желающих в пятницу, согласились лидеры», — добавил спикер.

Напомним, 17 октября в Белом доме состоялась четвертая встреча президентов Зеленского и Трампа. Зеленский прилетел в Вашингтон с просьбой о «Томагавках» и Patriot, чтобы усилить давление на Россию. Трамп изменил тон по отношению к Украине, назвав ее способной «вернуть все территории», но избегает жестких обязательств, фокусируясь на дипломатии.

Все подробности о встрече читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
41
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie