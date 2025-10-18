Трамп и Зеленский / © Getty Images

Европейские лидеры подтвердили свою поддержку Украины во время виртуального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом пишет CNN.

«Справедливый и длительный мир для Украины — это единственный способ навсегда остановить убийства, согласились они», — отметил представитель Даунинг-стрит.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте принял участие в разговоре.

«Дальнейшие обсуждения того, как они могут поддержать Украину накануне и после прекращения огня, будут продолжаться на этой неделе, в частности, во время разговора Коалиции желающих в пятницу, согласились лидеры», — добавил спикер.

Напомним, 17 октября в Белом доме состоялась четвертая встреча президентов Зеленского и Трампа. Зеленский прилетел в Вашингтон с просьбой о «Томагавках» и Patriot, чтобы усилить давление на Россию. Трамп изменил тон по отношению к Украине, назвав ее способной «вернуть все территории», но избегает жестких обязательств, фокусируясь на дипломатии.

