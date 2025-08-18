Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 18 августа имеет все шансы стать гораздо хуже, чем предыдущая — в феврале в Овальном кабинете.

Такое мнение высказал редактор отдела международных дел Доминик Вагхорн, информирует Sky News.

«Эта встреча имеет все шансы стать гораздо хуже, чем предыдущая. Теперь у нас есть американский президент, который согласился с рядом ключевых требований Владимира Путина«, — отметил журналист.

Реклама

Он отметил, что Трамп больше не считает немедленное прекращение огня важным — так же, как и российский диктатор Владимир Путин. Президент США вместе со своими советниками заявляют, что России можно доверять, несмотря на все доказательства обратного. А еще глава Белого дома требует от Зеленского невозможного – отдать земли, которые украинские войска защищают целых 11 лет.

«Это демонстрирует поразительное непонимание базовых истин этого конфликта: что России нельзя доверять и что украинцы не сдадут территории, которые враг до сих пор не захватил», — акцентировал Вагхорн.

По его словам, в трансатлантическом альянсе начинает открываться пропасть.

Европейские лидеры и президент Украины видят лишь одну положительную деталь: США вроде бы стали более склонными участвовать в предоставлении гарантий безопасности после возможного мирного соглашения, но говорят об этом в крайне размытых формулировках.

Реклама

По словам журналиста, европейцы и Зеленский попытаются убедить Трампа стать на их сторону в дискуссии, но понимают: на каждом этапе американский лидер снова возвращается к позициям, более близким к Путину.

По мнению аналитика, если не удастся избежать очередного провала — а это большой вопрос, — все, вероятно, сведется к обещаниям провести еще встречи и продолжать дипломатию, пока война продолжается.

«А это означает, что будут гибнуть новые и новые люди — как младенец и подросток, которые погибли, когда путинские дроны ударили по жилому дому в Харькове ночью накануне саммита», — отметил Вагхорн.

Напомним, 18 августа в Белом доме Трамп проведет встречу с Зеленским тет-а-тет, после которой к ним присоединятся лидеры европейских стран, Еврокомиссии и НАТО.

Реклама

По информации дипломатов, во время разговора президент США может настаивать, чтобы украинский лидер согласился отдать России полный контроль над Донбассом. Взамен российский диктатор якобы готов отвести свою армию с других территорий Украины и принять гарантии безопасности для Киева, похожие на пятую статью НАТО.

По мнению директора Центра центральноевропейских исследований Университета Южной Калифорнии Роберта Инглиша, любые иллюзии относительно возвращения Крыма и значительной части Донбасса исчезли. Аналитик считает, что Зеленскому придется «проглотить эту горькую пилюлю» и сосредоточиться на надежных гарантиях безопасности.