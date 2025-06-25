Встреча Зеленского и Трампа на саммите НАТО: о чем говорили лидеры

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Гааге / © Офис президента Украины

Реклама

На полях саммита НАТО в Гааге 25 июня состоялась встреча президентов Украины и США — Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Эта встреча стала первым официальным разговором лидеров после их короткого общения 26 апреля в Ватикане во время церемонии похорон Папы Римского Франциска.

Запланированные переговоры на саммите G7 в июне не состоялись из-за досрочного отъезда Трампа из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Реклама

ТСН.ua собрал все, что известно о переговорах Зеленского и Трампа в Гааге.

«Длительная и содержательная» встреча

В преддверии разговора с Зеленским, Трамп сообщал, что обсудит с ним «его трудности», при этом назвав украинского лидера «хорошим парнем».

После того, как встреча двух лидеров состоялась, американский президент назвал разговор «хорошим» и отметил, что Зеленский был «очень приятным». В свою очередь, глава Украинского государства назвал его «содержательным и продолжительным».

Переговоры продолжались около 50 минут, что значительно дольше запланированного программой.

Реклама

О чем говорили Зеленский и Трамп

Как сообщил президент Украины, удалось «охватить все действительно значимые вопросы», в частности лидеры обсудили путь достижения прекращения огня, настоящего мира и защиты граждан Украины.

Однако Трамп на пресс-конференции после встречи заявил, что не обсуждал с Зеленским конкретно прекращение огня, а «просто хотел узнать, как у него дела», подчеркнув, что встреча прошла хорошо.

«Я просто хотел увидеть, как у него дела», — сказал Трамп.

Также американский президент заявил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным, чтобы выяснить, есть ли возможность прекратить конфликт.

Реклама

Трамп выразил мнение, что Путин заинтересован в урегулировании ситуации и желает выйти из нее, поскольку для него это «сплошной беспорядок».

Кроме того, в частных разговорах с лидерами НАТО Трамп заявлял, что с Украиной нужно что-то делать, поскольку ситуация полностью вышла из-под контроля.

По словам Зеленского, он рассказал Трампу об обмене пленными и телами погибших, отметив, что Россия передала Украине тела своих солдат, сейчас идентифицирующих в Киеве.

На встрече обсудили военную помощь США, в частности, закупку систем ПВО и возможное совместное производство дронов.

Реклама

Состав участников переговоров

Фото переговоров украинского и американского президентов опубликовал Офис Президента Украины.

Участники переговоров / © Офис президента Украины

Участники переговоров / © Офис президента Украины

С украинской стороны к переговорам присоединились министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Как сообщил Ермак в Telegram, беседа прошла в дружеской и деловой атмосфере.

«Многие обсудили вопросы будущего мировой безопасности, проговорили пути завершения войны. Также говорили об обороне Украины и сотрудничестве, в том числе и экономическом в рамках соглашения», — написал Ермак в соцсети.

Реклама

С американской стороны во встрече приняли участие министр обороны Пит Гегсет и государственный секретарь Марко Рубио, позже сопровождавшие Трампа на итоговой пресс-конференции.

Продажа США систем Patriot.

Во время общения Трампа с журналистами он заявил о возможности рассмотрения вопроса поставки Украине дополнительных систем Patriot. Однако он отметил, что не знает, предоставит ли США деньги Украине для защиты.

В ответ на вопросы журналистов о продаже ПВО украинцам он отметил, что они «действительно хотят получить противоракетные ракеты».

«Позвольте мне сказать, что они (Украина, — Ред.) действительно хотят получить противоракетные ракеты, так называемые «Patriot». И мы посмотрим, сможем ли мы их предоставить. Вы знаете, их очень тяжело достать. Они нужны и нам. Мы снабжали их Израилем. И они очень эффективны, на 100% эффективны. Трудно поверить, насколько эффективны. И они хотят их больше всего на свете, как вы, вероятно, знаете», — отметил президент США.

Реклама

Последние заявления США по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио недавно назвал причину, почему Трамп выступает против санкций РФ. В интервью Politico госслужащий сказал, что администрация США хочет сохранить возможность для переговоров о мирном урегулировании.

«Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно — сокрушим их еще большими санкциями, то, вероятно, упустим возможность разговаривать с ними о прекращении огня. Кто тогда будет с ними разговаривать?», — отметил Рубио.

Также Рубио подчеркнул, что Трамп сам определит оптимальный момент для новых ограничений, но их внедрение фактически закроет диалоговое окно.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что в переговорах между Украиной и Россией есть незначительный прогресс. В частности, он подчеркнул, что «всегда миротворец».

Реклама

«На переговорах между Россией и Украиной наблюдается незначительный прогресс. Я всегда являюсь миротворцем. Иногда нужно быть жестким, но всегда быть миротворцем», — подчеркнул Трамп.

Также во время саммита G7 в Канаде он отметил, что исключение РФ из G8 в 2014 году стало ошибкой. По его словам, такое решение могло спровоцировать войну в Украине.

«Я бы сказал, что это была ошибка. Иначе у нас сейчас не было бы войны, будь Россия в G8», — высказался Трамп.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, какие решения приняли страны-члены Альянса на 34 саммите в Гааге.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.