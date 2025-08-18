Встреча Зеленского и Трампа – онлайн-трансляция переговоров о мире в Украине

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

Сегодня, 18 августа, в Вашингтоне проходит историческая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Это событие является ключевым не только для Украины, но и для европейских союзников, ведь главное внимание переговоров сосредоточено на прекращении войны с Россией и выработке гарантий безопасности для Украины и ЕС.

Ожидается, что в 20:15 по киевскому времени стартуют переговоры в формате тет-а-тет Зеленского и Трампа, после чего около 22 часов к ним присоединятся европейские партнеры для расширенных консультаций.

Перед этим Дональд Трамп провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске . После этого разговора американская администрация отказалась от идеи немедленного перемирия, сделав ставку на масштабное мирное соглашение. Ее ключевыми элементами могут стать гарантии безопасности для Украины, но без скорейшего вступления в НАТО и вопроса возвращения Крыма.

Украина же настаивает, что любые дальнейшие переговоры возможны только при прекращении огня. В Вашингтоне стороны должны согласовать принципы новой системы гарантий и роли международной коалиции в восстановлении территориальной целостности Украины.

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров Зеленского и Трампа: