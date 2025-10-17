ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
644
Время на прочтение
1 мин

Встреча Зеленского и Трампа – онлайн-трансляция переговоров о "Томагавках"

Переговоры Трампа и Зеленского начнутся около 20:15 по киевскому времени.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Переговоры Трампа и Зеленского

Переговоры Трампа и Зеленского / © Getty Images

Сегодня, 17 октября, в Вашингтоне проходит новая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, на которой предположительно будет решено, получат ли ВСУ американские дальнобойные ракеты Tomahawk.

Переговоры стартуют в 13:00 по местному времени, что соответствует 20:00 по Киеву. Предварительно известно, что начальная часть встречи будет открыта для печати. Дальше разговор президентов состоится в неформальной атмосфере за обедом и будет закрыт для журналистов.

Напомним, что вчера, 16 октября, провели двухчасовой телефонный разговор, а договорившихся встретиться в Будапеште.

В ходе этого разговора Путин сказал Трампу, что предоставление ракет Tomahawk Украине испортит отношения США и России.

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров Зеленского и Трампа:

Дата публикации
Количество просмотров
644
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie