Встреча Зеленского и Трампа: прозвучало первое заявление

Президент Зеленский и кандидат в президенты США Трамп сделали первые заявления после встречи в Вашингтоне 27 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него и кандидата в президенты США Дональда Трампа есть общее мнение о необходимости остановить войну в Украине.

Об этом глава государства сказал во время встречи с Трампом 27 сентября в Вашингтоне.

В свою очередь Трамп подтвердил готовность сотрудничать с демократами в случае избрания на пост президента, чтобы достичь мира в Украине. Он также отметил, что имеет хорошие отношения как с Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным.

"У нас очень хорошие отношения (с Зеленским – ред.), и у меня тоже очень хорошие отношения, как вы знаете, с Путиным. И я думаю, если мы выиграем, я думаю, что мы решим это очень быстро", — сказал Трамп.

На это Зеленский сказал: "Надеюсь, у нас с вами отношения лучше".

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп согласился на встречу с президентом Владимиром Зеленским, несмотря на то, что не раз критиковал его во время предвыборной кампании в США.

"Я с нетерпением жду встречи, – сказал Трамп в четверг, передает CNN. Увидим – я действительно считаю, что я с ним не согласен – ну, он меня не знает. Я не согласен, но скажу так: я верю, что смогу достаточно быстро договориться между президентом Путиным и президентом Зеленским", — говорил тогда Трамп.

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