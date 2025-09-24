Встреча Зеленского и Трампа: Стефанишина оценила результат переговоров

Трамп и Зеленский / © Офис президента Украины

Вчера, 23 сентября, в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский пообщался с американским лидером Дональдом Трампом. Это была очень продолжительная и содержательная встреча.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина.

«По моему мнению, она была очень спокойна и в режиме живой дискуссии наши президенты обсудили и вопросы военной ситуации, вопросы военных потребностей, вопросы ситуации на поле боя, вопросы военной потребности в усилении противовоздушной обороны», — отметила она.

По ее словам, обсудили также вопросы экономического давления на Россию. А также — совместные работающие проекты. Это и минеральные сделки, и первые результаты ее реализации.

«Я бы вообще назвала эту встречу очень содержательной, очень положительной, но, по моему мнению, наиболее наполненной договоренностями и результатами», – говорит Стефанишина.

Напомним, 23 сентября в США прошли переговоры лидера Штатов Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. После завершения встречи журналистка ТСН Ольга Кошеленко в прямом эфире на YouTube-канале ТСН спросила Зеленского, как завершились переговоры.

"Владимир Александрович показал палец вверх", - сказала она.

Поэтому есть надежда, что встреча была удачной. По всей вероятности, больше деталей появится впоследствии.