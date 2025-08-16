Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский потребует разъяснений отказа американского лидера от требования о прекращении огня.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на чиновника, знакомого с содержанием разговора Трампа и Зеленского 16 августа.

По словам этого чиновника, Киев не понимает, почему Трамп внезапно отказался от требования о прекращении огня перед переговорами с Россией о заключении мира.

Также политическое руководство Украины не имеет четкого представления о том, какие гарантии безопасности могут предоставить Украине США и партнеры по НАТО.

Ранее советник главы ОП Сергей Лещенко заявил, что предложение президента США Дональда Трампа сразу заключить мирное соглашение между Россией и Украиной может быть предметом обсуждения. Однако позиция Украины заключается в том, что пространство для дипломатии открывается после прекращения огня.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп после переговоров с Путиным на Аляске и телефонного разговора с Зеленским заявил, что лучший способ завершить войну — это перейти «непосредственно к мирному соглашению, которое бы положило конец войне, а не к соглашению, которое часто не выполняется».

Во время интервью после саммита Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией и добавил, что готов присутствовать на возможной встрече Зеленского и Путина.

Напомним, издание CNN сообщило, что президент США Дональд Трамп обсудил с европейскими партнерами возможность предоставления Украине гарантий безопасности при поддержке США и Европы в случае достижения мирного соглашения.