Встреча Зеленского и Трампа: украинский президент потребует разъяснений — NYT
В Киеве не понимают, почему Трамп внезапно отказался от требования о прекращении огня.
Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский потребует разъяснений отказа американского лидера от требования о прекращении огня.
Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на чиновника, знакомого с содержанием разговора Трампа и Зеленского 16 августа.
По словам этого чиновника, Киев не понимает, почему Трамп внезапно отказался от требования о прекращении огня перед переговорами с Россией о заключении мира.
Также политическое руководство Украины не имеет четкого представления о том, какие гарантии безопасности могут предоставить Украине США и партнеры по НАТО.
Ранее советник главы ОП Сергей Лещенко заявил, что предложение президента США Дональда Трампа сразу заключить мирное соглашение между Россией и Украиной может быть предметом обсуждения. Однако позиция Украины заключается в том, что пространство для дипломатии открывается после прекращения огня.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп после переговоров с Путиным на Аляске и телефонного разговора с Зеленским заявил, что лучший способ завершить войну — это перейти «непосредственно к мирному соглашению, которое бы положило конец войне, а не к соглашению, которое часто не выполняется».
Во время интервью после саммита Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией и добавил, что готов присутствовать на возможной встрече Зеленского и Путина.
Напомним, издание CNN сообщило, что президент США Дональд Трамп обсудил с европейскими партнерами возможность предоставления Украине гарантий безопасности при поддержке США и Европы в случае достижения мирного соглашения.