Встреча Зеленского и Трампа: в Европе не знают, чего ждать

Зеленский в США

Европейские чиновники непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.

Европейские собеседники также указали, что украинцы уже несколько месяцев призывали к переговорам на уровне лидеров Украины и США.

«В Европе ожидают положительного результата встречи, поскольку они считают текущую динамику отношений между США и Украиной продуктивной, но признают, что результат любой встречи с Трампом непредсказуем», — отмечают журналисты.

Напомним, Зеленский в воскресенье встретится с Трампом. Ключевыми темами станут гарантии безопасности и усиление давления на Кремль, если он откажется от конструктивного плана завершения войны.

25 декабря Зеленский сообщил, что провел разговор с представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, во время которого обсудили «некоторые существенные подробности работы». Присутствовали и представители украинской делегации, находившиеся на переговорах в Майами.