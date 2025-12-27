- Дата публикации
Встреча Зеленского и Трампа: в Европе не знают, чего ждать
Европейские лидеры не делают прогнозов по поводу встречи двух президентов в США.
Европейские чиновники непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.
Об этом пишет CNN.
Европейские собеседники также указали, что украинцы уже несколько месяцев призывали к переговорам на уровне лидеров Украины и США.
«В Европе ожидают положительного результата встречи, поскольку они считают текущую динамику отношений между США и Украиной продуктивной, но признают, что результат любой встречи с Трампом непредсказуем», — отмечают журналисты.
Напомним, Зеленский в воскресенье встретится с Трампом. Ключевыми темами станут гарантии безопасности и усиление давления на Кремль, если он откажется от конструктивного плана завершения войны.
25 декабря Зеленский сообщил, что провел разговор с представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, во время которого обсудили «некоторые существенные подробности работы». Присутствовали и представители украинской делегации, находившиеся на переговорах в Майами.