Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: Белый дом прокомментировал

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп провели короткую встречу в преддверии похорон Папы Франциска в Ватикане. Белый дом назвал разговор "продуктивным".

Об этом сообщает Sky News.

По словам официального представителя Белого дома, президенты США и Украины провели "очень продуктивную дискуссию".

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Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сообщил, что лидеры встретились наедине, а также договорились провести последующие переговоры после службы. Больше деталей будет сообщено впоследствии.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом перед похоронами Папы Римского. Известно, что лидеры договорились провести последующие переговоры уже после богослужения.

Дата публикации 20:16, 25.04.25 Количество просмотров 2 США могут де-юре признать контроль России над Крымом