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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: Белый дом прокомментировал

По информации, лидеры говорили наедине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп провели короткую встречу в преддверии похорон Папы Франциска в Ватикане. Белый дом назвал разговор "продуктивным".

Об этом сообщает Sky News.

По словам официального представителя Белого дома, президенты США и Украины провели "очень продуктивную дискуссию".

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сообщил, что лидеры встретились наедине, а также договорились провести последующие переговоры после службы. Больше деталей будет сообщено впоследствии.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом перед похоронами Папы Римского. Известно, что лидеры договорились провести последующие переговоры уже после богослужения.

Дата публикации
Количество просмотров
1129
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