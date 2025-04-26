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Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: Белый дом прокомментировал
По информации, лидеры говорили наедине.
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп провели короткую встречу в преддверии похорон Папы Франциска в Ватикане. Белый дом назвал разговор "продуктивным".
Об этом сообщает Sky News.
По словам официального представителя Белого дома, президенты США и Украины провели "очень продуктивную дискуссию".
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сообщил, что лидеры встретились наедине, а также договорились провести последующие переговоры после службы. Больше деталей будет сообщено впоследствии.
Напомним, Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом перед похоронами Папы Римского. Известно, что лидеры договорились провести последующие переговоры уже после богослужения.