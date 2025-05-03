- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 199
- Время на прочтение
- 2 мин
Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: почему она была успешной — WSJ
Присутствие спецпосланника Стива Уиткоффа и вице-президента Джея Ди Венса на переговорах двух лидеров «все портит».
Успех встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США в Ватикане , нормализовавшей отношения двух лидеров, связан с тем, что рядом не было их советников.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
На знаменитых фотографиях этой встречи видно, что Зеленский и Трамп разговаривают только вдвоем, наклонившись и придвинувшись поближе друг к другу.
«Лучшее в этой встрече то, что на ней были только они двое. Это просто вопрос завышенного самолюбия находящихся рядом с ними людей», — сказал в комментарии WSJ бывший советник украинского президента Игорь Новиков.
По его словам, присутствие спецпосланника Стива Виткоффа и вице-президента Джея Ди Венса на переговорах «все портит».
По словам официальных лиц, знающих ситуацию, 15-минутная встреча Зеленского и Трампа, которая, вероятно, примирила двух политиков, была лишь частично спланированной, поскольку имела значительную долю спонтанности.
В издании отметили, что разговор с президентом США начал французский президент Эммануэль Макрон, когда мировые лидеры собрались в базилике перед похоронами Папы Римского Франциска.
«Мы должны быть гораздо более жесткими с россиянами», — сказал он Трампу.
Потом подошел Зеленский и они с Трампом договорились поговорить.
Один стул, предназначенный для переводчика, был убран, потому что Зеленский предпочел поговорить с Трампом один на один, позже рассказал Макрон.
Напомним, ранее издание The Sun со ссылкой на эксперта, профессионально читающую по губам, сообщило, что американский президент перед личным разговором с Зеленским попросил Эммануэля Макрона оставить их вдвоем.