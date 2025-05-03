Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: почему она была успешной — WSJ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Успех встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США в Ватикане , нормализовавшей отношения двух лидеров, связан с тем, что рядом не было их советников.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

На знаменитых фотографиях этой встречи видно, что Зеленский и Трамп разговаривают только вдвоем, наклонившись и придвинувшись поближе друг к другу.

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Трамп и Зеленский на переговорах в Ватикане / © Associated Press

«Лучшее в этой встрече то, что на ней были только они двое. Это просто вопрос завышенного самолюбия находящихся рядом с ними людей», — сказал в комментарии WSJ бывший советник украинского президента Игорь Новиков.

По его словам, присутствие спецпосланника Стива Виткоффа и вице-президента Джея Ди Венса на переговорах «все портит».

По словам официальных лиц, знающих ситуацию, 15-минутная встреча Зеленского и Трампа, которая, вероятно, примирила двух политиков, была лишь частично спланированной, поскольку имела значительную долю спонтанности.

В издании отметили, что разговор с президентом США начал французский президент Эммануэль Макрон, когда мировые лидеры собрались в базилике перед похоронами Папы Римского Франциска.

«Мы должны быть гораздо более жесткими с россиянами», — сказал он Трампу.

Потом подошел Зеленский и они с Трампом договорились поговорить.

Один стул, предназначенный для переводчика, был убран, потому что Зеленский предпочел поговорить с Трампом один на один, позже рассказал Макрон.

Напомним, ранее издание The Sun со ссылкой на эксперта, профессионально читающую по губам, сообщило, что американский президент перед личным разговором с Зеленским попросил Эммануэля Макрона оставить их вдвоем.