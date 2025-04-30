Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: согласился ли президент США давить на Путина

Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане стали известны детали / © Associated Press

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Стали известны новые подробности встречи в Ватикане президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, в частности, обнародованы детали разговора глав государств о давлении на главу Кремля Владимира Путина.

Об этом пишет американское издание Axios со ссылкой на собственные источники.

В ходе похорон Папы Римского Франциска в Ватикане Зеленский и Трамп провели короткие переговоры. Перед этим Киев якобы получил сигналы, что президент США готов ко встрече.

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Советники Зеленского якобы очень волновались и колебались, рисковать ли украинскому президенту еще одним разговором тет-а-тет с Трампом после того, что произошло в Овальном кабинете 28 февраля.

Заранее никаких договоренностей не было, идея заключалась в том, что Трамп и Зеленский попытаются встретиться после похорон Папы. Однако в итоге они «наткнулись друг на друга» по прибытии и нашли место для разговора лицом к лицу в Соборе св. Петра.

По словам источников, Владимир Зеленский сказал Трампу, что Путин «не сдвинется с места», если американский президент не начнет больше давить на него. Трамп якобы ответил на это, что, возможно, ему придется изменить подход к правителю России — что созвучно с сообщением, которое он опубликовал после разговора.

Также Зеленский призвал вернуться к первоначальному предложению США о безусловном перемирии как к «отправной точке» мирных переговоров — на что Украина согласилась, а РФ нет.

Как сообщили источники, Трамп, вероятно, согласился с этим мнением.

Украинский президент повторил, что Украина не признает Крым российской территорией, на что Трамп ответил, что он не просит этого.

Зеленский отметил, что «не боится уступок» для того, чтобы договориться о завершении войны, но требует убедительных гарантий безопасности.

Также говорят, что Трамп во время разговора оказывал давление на Зеленского по поводу скорейшего подписания так называемого соглашения о недрах.

В Вашингтоне заявили журналистам, что не будут комментировать частные разговоры президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами.

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