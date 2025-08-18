Встреча Зеленского и Трампа: западные СМИ заметили смену тактики в Овальном кабинете

Владимир Зеленский — президент Украины / © Associated Press

Первые минуты встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа уже проанализировали западные СМИ.

Об этом говорится в материалах CNN и Sky News.

По данным аналитиков мировых СМИ, встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом в Овальном кабинете 18 августа оказалась значительно более дружественной и конструктивной, чем напряженный инцидент, произошедший шесть месяцев назад, в феврале 2025-го.

Новый подход: благодарность и деловой костюм

Как отмечает Кевин Липтак из CNN, украинская сторона приложила немало усилий, чтобы переговоры прошли гладко. Владимир Зеленский пришел на встречу с письмом для Дональда Трампа от своей жены, а также выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за ее обращение к главе РФ Путину о страданиях детей во время войны.

«Зеленский, очевидно, учел прошлый опыт», — пишут журналисты.

После того, как в феврале вице-президент Джей Ди Венс обвинил его в неблагодарности, на этот раз президент Украины произнес слово «спасибо» четырежды за первые 10 секунд своего обращения.

«Спасибо за приглашение, и большое спасибо за ваши усилия, личные усилия, чтобы остановить убийства и остановить эту войну. Спасибо за использование этой возможности большое спасибо вашей жене», — процитировали Зеленского аналитики.

Еще одним заметным изменением, которое, вероятно, стало уступкой недовольству Трампа во время прошлой встречи, было то, что Зеленский вместо военной формы надел костюм. Это создало более легкую атмосферу для разговора, отмечают в западных СМИ.

Вэнс и делегация Трампа на этот раз молчали

В отличие от состоявшейся зимой 2025 года встречи, делегация Трампа не вмешивалась в разговор президентов, а также хранила молчание во время их ответов репортерам.

Заметим, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф действительно присутствовали в Овальном кабинете.

По словам корреспондента Sky News Марка Стоуна, Зеленский «усвоил то, что и другие европейские и мировые лидеры во время встреч в Овальном кабинете».

«Лучшая политика — говорить как можно меньше», — отметил Стоун.

Стоун объяснил, что выгодная тактика при общении с Трампом перед журналистами — это «не отвечать на вопросы, не поддаваться на провокации, зайти и выйти как можно скорее». Именно так и поступил Зеленский на этот раз.

Даже журналист Брайан Гленн, ранее критиковавший Зеленского, на этот раз шутил с ним и делал комплименты.

«Вэнс в прошлый раз „ссорил“ Зеленского, но на этот раз он сидел тихо рядом с Трампом, ничего не говоря», — добавил Стоун.

Это, по словам репортера, свидетельствует о том, что и вице-президент Вэнс, возможно, тоже усвоил урок.

Влияние Мелании Трамп

Марк Стоун также обратил внимание на, казалось бы, очевидное влияние Мелании Трамп. Ранее она передала письмо Владимиру Путину через Трампа на саммите на Аляске с призывом прекратить войну. В ответ на это сегодня Зеленский передал Трампу письмо от своей жены, адресованного Мелании.

Несмотря на значительное улучшение атмосферы, Стоун предостерег: «разрыв между двумя сторонами по любому мирному соглашению» все еще сохраняется.

Напомним, Мелания Трамп написала письмо Путину, призвав его защитить «невинность детей» и «надеться следующего поколения» на фоне войны в Украине. Письмо было вручено Путину в пятницу через президента США.

Как ранее сообщали источники, в феврале 2025 года вице-президент США Джей Ди Венс якобы был больше раздражен внешним видом и поведением Зеленского в Белом доме, чем сам Трамп.