Встреча Зеленского и Трампа завершилась: что известно

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский закончил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и покинул Белый дом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что Владимир Зеленский скоро проведет брифинг.

По информации CNN, президент Владимир Зеленский покинул Белый дом в 15:57.

Украинский президент находился в Белом доме около 2,5 часов, а затем его сопровождала руководитель протокола Моника Кроули.

На первой части встречи Зеленский и Трамп отвечали на вопросы журналистов, а затем перешли к закрытым переговорам.

Обсуждение, скорее всего, касалось ракет Tomahawk и предстоящей встречи с Путиным в Венгрии.

Напомним, в Белом доме показали, как проходит закрытая часть переговоров. Судя по фото разговор двух лидеров проходил в доверительной атмосфере.

Также встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне прошла позже, чем планировалось. Ведь президент США принимал певца Андреа Бочелли.

При этом во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп назвал «интересной» идею России построить туннель между Аляской и Чукоткой. Глава Белого дома насмешливо поинтересовался мнением Зеленского по поводу этого проекта, на что украинский президент ответил, что «не в восторге от этой идеи».