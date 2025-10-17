- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1260
- Время на прочтение
- 1 мин
Встреча Зеленского и Трампа завершилась: что известно
Закрытая встреча с Дональдом Трампом длилась несколько часов, а главной ее интригой остается судьба «Томагавков» и предстоящий саммит с Путиным.
Президент Владимир Зеленский закончил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и покинул Белый дом.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Ожидается, что Владимир Зеленский скоро проведет брифинг.
По информации CNN, президент Владимир Зеленский покинул Белый дом в 15:57.
Украинский президент находился в Белом доме около 2,5 часов, а затем его сопровождала руководитель протокола Моника Кроули.
На первой части встречи Зеленский и Трамп отвечали на вопросы журналистов, а затем перешли к закрытым переговорам.
Обсуждение, скорее всего, касалось ракет Tomahawk и предстоящей встречи с Путиным в Венгрии.
Напомним, в Белом доме показали, как проходит закрытая часть переговоров. Судя по фото разговор двух лидеров проходил в доверительной атмосфере.
Также встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне прошла позже, чем планировалось. Ведь президент США принимал певца Андреа Бочелли.
При этом во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп назвал «интересной» идею России построить туннель между Аляской и Чукоткой. Глава Белого дома насмешливо поинтересовался мнением Зеленского по поводу этого проекта, на что украинский президент ответил, что «не в восторге от этой идеи».