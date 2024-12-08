Встреча Зеленского, Макрона и Трампа может стать началом хорошего формата – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и Франции может стать началом нового формата.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в Париже.

“Мы работали не только с командой избранного президента Трампа, но и с командой президента Макрона. И хочу отметить, что действительно он сделал многое, чтобы эта встреча состоялась.

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Глава Офиса президента добавил, что он не присутствовал на трехсторонней встрече и еще не успел пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским о деталях переговоров, но подчеркнул, что встреча была очень конструктивной, теплой и эффективной.

Напомним, в субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа.

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