Дата публикации
Категория
Политика
Встреча Зеленского с Навроцким: о чем будут говорить

В Польше анонсировали обсуждение вопросов безопасности, экономики и истории.

Президент Польши Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий / © twitter.com/prezydentpl

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого очертили перечень тем, которые будут обсуждены на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Об этом сообщил представитель польского президента Рафал Лешкевич в заметке в сети Х.

Он подтвердил, что встреча состоится 19 декабря в Варшаве.

«Детали запланированного визита пока уточняются. Основными темами переговоров, которые состоятся в Варшаве, будут вопросы безопасности, экономики и истории», — сообщил Лешкевич.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в отношениях Польши и Украины наблюдается «недостаток симметрии». По его мнению, их надо сделать более реалистичными и партнерскими.

Польский лидер также эмоционально высказался об Украине и заявил о «недостатке благодарности». По его словам, до сих пор существуют проблемы между Киевом и Варшавой, которые не решаются годами: от вопроса эксгумации на Волыни до «недостатка благодарности польскому народу».

Напомним, в воскресенье, 14 декабря, президент Зеленский сообщил, что встретится со своим польским коллегой 19 декабря в Варшаве.

