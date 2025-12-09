Встреча Зеленского с Папой Римским: президент раскрыл детали и показал фото

Владимир Зеленский и Папа Римский Лев ХIV на встрече 9 декабря / © Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря провел встречу с Папой Римским Львом ХIV. Глава государства рассказал о работе для достижения мира и о посредничестве Ватикана для возвращения похищенных Россией украинских детей.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский отметил, что Украина чрезвычайно ценит всю поддержку Папы Льва ХIV и Святого Престола. Речь идет о постоянной гуманитарной помощи и готовности расширить присутствие гуманитарных миссий.

Во время аудиенции у Папы Зеленский поблагодарил его за постоянные молитвы за Украину, ее граждан и за призывы к справедливому миру.

«Проинформировал Папу Римского о дипломатической работе с США для достижения мира. Говорили о дальнейших усилиях и посредничестве Ватикана для возвращения наших детей, которых похитила Россия», — говорится в заметке Зеленского.

Он также пригласил Папу Римского в Украину. Глава государства отметил, что это будет сильным сигналом поддержки для граждан.

Владимир Зеленский и Папа Римский Лев ХIV на встрече 9 декабря / © Владимир Зеленский

Напомним, 9 декабря Зеленский прибыл в Рим с рабочим визитом. У него были запланированы аудиенция у Папы Римского и переговоры с премьером Джорджей Мелони относительно дальнейшей военной и финансовой поддержки со стороны Италии и ЕС. Визит направлен на консолидацию международной поддержки Киева.