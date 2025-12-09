- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 346
- Время на прочтение
- 2 мин
Встреча Зеленского с Папой Римским: президент раскрыл детали и показал фото
В частности, Зеленский и Папа говорили о дальнейших усилиях и посредничестве Ватикана для возвращения украинских детей, которых похитила Россия.
Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря провел встречу с Папой Римским Львом ХIV. Глава государства рассказал о работе для достижения мира и о посредничестве Ватикана для возвращения похищенных Россией украинских детей.
Об этом глава государства написал в Сети.
Зеленский отметил, что Украина чрезвычайно ценит всю поддержку Папы Льва ХIV и Святого Престола. Речь идет о постоянной гуманитарной помощи и готовности расширить присутствие гуманитарных миссий.
Во время аудиенции у Папы Зеленский поблагодарил его за постоянные молитвы за Украину, ее граждан и за призывы к справедливому миру.
«Проинформировал Папу Римского о дипломатической работе с США для достижения мира. Говорили о дальнейших усилиях и посредничестве Ватикана для возвращения наших детей, которых похитила Россия», — говорится в заметке Зеленского.
Он также пригласил Папу Римского в Украину. Глава государства отметил, что это будет сильным сигналом поддержки для граждан.
Напомним, 9 декабря Зеленский прибыл в Рим с рабочим визитом. У него были запланированы аудиенция у Папы Римского и переговоры с премьером Джорджей Мелони относительно дальнейшей военной и финансовой поддержки со стороны Италии и ЕС. Визит направлен на консолидацию международной поддержки Киева.