Встреча Зеленского с Путиным: что будет, когда в Кремле откажутся

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин и президент РФ Владимир Путин / © ТСН

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Предложение украинского президента Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным является долговременным и переговоры лидеров могут начаться сразу, когда поступит согласие от Кремля.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге по итогам переговоров между Украиной и России в Стамбуле в среду, 23 июля.

«Если Путин завтра выйдет и скажет: „Я хочу встретиться с президентом Зеленским“, президент Зеленский будет готов с ним встретиться завтра», — заверил он.

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Почему важна встреча с Путиным

Спикер МИД объяснил, почему Украина настаивает на встрече лидеров.

«Мы понимаем, что в России — один человек, который принимает решения. И если мы хотим большое решение по прекращению огня и другие решения, нам нужен этот человек в комнате», — отметил Тихий.

По его словам, позиция Кремля, который отказывается от таких переговоров, непонятна.

«Мы не понимаем этого. Президент Зеленский готов к этому — он готов сесть и разговаривать. Почему это так сложно для Путина — встретиться с Зеленским? Я думаю, что это открытый вопрос и надо его переадресовать Кремлю», — сказал представитель украинского внешнеполитического ведомства.

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Георгий Тихий подчеркнул, что на переговоры в Стамбуле украинская сторона прибывает на более высоком уровне, чем российская, поскольку пытается использовать малейшие возможности, чтобы продвинуться на пути к миру.

Переговоры будут продолжаться

Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что переговоры Украины и России будут продолжаться даже если Путин откажется от встречи с Зеленским.

Он отрицает, что сегодняшняя встреча была последней в таком формате и заверил, что мирная инициатива президента США Дональда Трампа, которая заключается в проведении таких переговоров, украинской стороной поддерживается.

«У нас уже прошло много встреч, есть прогресс в гуманитарном треке… И мы работаем над приоритетными вопросами. Наш приоритет это всегда люди [то есть обмен пленными], остановка огня и встреча лидеров», — сказал Умеров.

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Позиция Кремля относительно встречи лидеров

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский на брифинге озвучил отговорки Кремля от встречи лидеров Украины и России.

По его словам, прежде чем лидеры РФ и Украины смогут встретиться, необходимо обсудить «соглашение по урегулированию», то есть согласовать так называемый российский «меморандум» и украинские мирные предложения.

«Позиции РФ и Украины по меморандумам сейчас далеки друг от друга», — утверждает Мединский.

Он отметил, что РФ и Украина продолжат контакты для обсуждения «меморандумов».

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Также Мединский заявил, что Россия «донесла до Украины, что встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо проработана, чтобы она состоялась».

Напомним, одним из результатов переговоров в Стамбуле 23 июля стала договоренность о том, чтобы провести обмены не только военных, но и гражданских лиц

Украинская сторона во время переговоров заявила о готовности к прекращению огня, в частности ударов по критической и гражданской инфраструктуре. Кроме того, Украина предложила РФ провести встречу лидеров двух стран до конца августа 2025 года.