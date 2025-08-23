Встреча Зеленского с Путиным: Лавров сделал новое заявление

Сергей Лавров / © Associated Press

Встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным пока не планируется, несмотря на заявления Белого дома о подготовке переговоров.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью NBC News.

«Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита. Но эта повестка дня вообще не готова. Как мы можем встречаться с человеком, который отказывается от всего и при этом прикидывается лидером?» — отметил он.

В то же время, Лавров подчеркнул, что Москва считает неприемлемыми условия, которые обсуждались во время предварительных консультаций с участием президента США Дональда Трампа и его европейских партнеров.

По словам Лаврова, среди требований Вашингтона отказ Украины от вступления в НАТО, готовность обсуждать территориальные вопросы и пересмотр языкового законодательства.

Зеленский, по его словам, отверг все эти предложения.

Напомним, Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на первой встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, отметив, что президенты Украины и России «не очень хорошо между собой ладят».

Зеленский заявил, что вопрос завершения войны должен решаться на уровне лидеров Украины и РФ. Впрочем, россияне делают все, чтобы подобные переговоры не состоялись.