Встреча Зеленского с Путиным: президент Финляндии оценил возможность перемирия

Президент Финляндии Александр Стубб / © Associated Press

Реклама

Финский президент Александр Стубб говорит, что пока не видит никаких признаков готовности России сесть за стол переговоров, чтобы обсудить перемирие или мир с Украиной.

Об этом Стубб сказал в интервью Helsingin Sanomat.

По оценкам президента Финляндии, Россия стремится продолжать боевые действия против Украины «по крайней мере, до осени, чтобы максимизировать свои территориальные завоевания».

Реклама

Стубб скептически оценил перспективы саммита Украины и России, о подготовке которого заговорили после переговоров европейских лидеров с Дональдом Трампом в Белом доме.

«Если целью была двусторонняя встреча через две недели после Вашингтона, то есть через неделю после понедельника, то я считаю это очень маловероятным. Российская тактика затягивания времени продолжается», — считает финский президент.

Что предшествовало

Напомним, на уровне лидеров Украины и агрессорки РФ должен решаться вопрос, чтобы завершить войну. Впрочем, россияне делают все, чтобы подобные переговоры не состоялись.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на первой встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, отметив, что президенты Украины и России «не очень хорошо ладят между собой».

Реклама

Это заявление Трампа прозвучало после того, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно заявил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, потому что ее повестка дня «совершенно не готова».