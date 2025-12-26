Встреча Зеленского с Трампом: будут ли подписаны документы для мирного соглашения

Встреча Трампа и Зеленского в США / © Associated Press

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье, 28 декабря, во Флориде лидеры обсудят ряд важных для заключения мирного соглашения документов, но пока неизвестно, дойдет ли дело до их подписания.

Об этом сообщил украинский президент, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский отметил, что повестка дня этой встречи с Трампом достаточно широкая и она предусматривает обсуждение, в частности, нескольких документов по гарантиям безопасности для Украины.

«Там несколько документов в этом блоке и желательно найти возможность обсудить их все. Далее — экономическое соглашение, там пока базовые наработки, хотя будет несколько соглашений. И здесь надо обсудить направление», — рассказал подробности украинский лидер.

Президент добавил, что будут обсуждаться также все вопросы, по которым есть разногласия, в частности украинская сторона будет поднимать и территориальные вопросы.

Зеленский не смог ответить, станет ли результатом этой встречи подписание каких-то документов.

«Я не могу сейчас сказать, будет ли готовым что-то до конца. Именно эта встреча для того, чтобы доработать максимально, как мы сможем», — отметил он.

Зеленский уточнил, что в соглашении из 20 пунктов есть четыре стороны — Украина, США, Россия и Европа, поэтому подписывать его без России и без европейцев нельзя. На встрече с Трампом речь будет идти о двусторонних договоренностях с Соединенными Штатами.

По словам украинского президента, соглашение между Украиной и США «почти готово»

«Вопрос в том подписывать или не подписывать, на мой взгляд, это уже второй вопрос, в зависимости от того, как пройдет наша встреча», — пояснил он.

Зеленский отметил, что продолжается работа над несколькими документами, которых сейчас пять.

«Мы хотим проговорить несколько нюансов по гарантиям безопасности. Нам надо их еще раз обсудить, есть изменения во все эти документы нашими группами переговорщиков. Я думаю, в некоторых вещах можно ставить уже точку», — подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на мирных переговорах по Украине стороны обсуждают четыре документа