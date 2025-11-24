Встреча Зеленского с Трампом на этой неделе не запланирована — детали от СМИ

Когда состоится встреча Зеленского и Трампа / © Associated Press

Встреча президента Владимира Зеленского со своим американским коллегой Дональдом Трампом на этой неделе не запланирована.

Об этом пишет «Суспильне» со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Заметим, что ранее сообщалось, что Трамп якобы поставил дедлайн для Украины до 27 ноября. По информации издания, в ответ украинская сторона направила запрос о встрече двух президентов в Белом доме до этого срока.

Также СМИ писали, что Белый дом выдвинул как условие для встречи с Зеленским продуктивные переговоры в Женеве.

Ранее издание Reuters сообщало, что готовится визит Зеленского в Вашингтон, во время которого украинский лидер должен обсудить с президентом США наиболее чувствительные вопросы мирного плана, в том числе вопросы территории.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Дональд Трамп удовлетворен достигнутым прогрессом во время переговоров в Женеве.