Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
292
Время на прочтение
1 мин

Встреча Зеленского с Трампом на этой неделе не запланирована — детали от СМИ

Ранее в СМИ сообщали, что встреча обоих лидеров должна пройти в ближайшее время для согласования мирного плана Трампа.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Когда состоится встреча Зеленского и Трампа

Когда состоится встреча Зеленского и Трампа / © Associated Press

Встреча президента Владимира Зеленского со своим американским коллегой Дональдом Трампом на этой неделе не запланирована.

Об этом пишет «Суспильне» со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Заметим, что ранее сообщалось, что Трамп якобы поставил дедлайн для Украины до 27 ноября. По информации издания, в ответ украинская сторона направила запрос о встрече двух президентов в Белом доме до этого срока.

Также СМИ писали, что Белый дом выдвинул как условие для встречи с Зеленским продуктивные переговоры в Женеве.

Ранее издание Reuters сообщало, что готовится визит Зеленского в Вашингтон, во время которого украинский лидер должен обсудить с президентом США наиболее чувствительные вопросы мирного плана, в том числе вопросы территории.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Дональд Трамп удовлетворен достигнутым прогрессом во время переговоров в Женеве.

Дата публикации
Количество просмотров
292
