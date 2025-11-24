- Дата публикации
Политика
292
1 мин
Встреча Зеленского с Трампом на этой неделе не запланирована — детали от СМИ
Ранее в СМИ сообщали, что встреча обоих лидеров должна пройти в ближайшее время для согласования мирного плана Трампа.
Встреча президента Владимира Зеленского со своим американским коллегой Дональдом Трампом на этой неделе не запланирована.
Об этом пишет «Суспильне» со ссылкой на свои источники в Белом доме.
Заметим, что ранее сообщалось, что Трамп якобы поставил дедлайн для Украины до 27 ноября. По информации издания, в ответ украинская сторона направила запрос о встрече двух президентов в Белом доме до этого срока.
Также СМИ писали, что Белый дом выдвинул как условие для встречи с Зеленским продуктивные переговоры в Женеве.
Ранее издание Reuters сообщало, что готовится визит Зеленского в Вашингтон, во время которого украинский лидер должен обсудить с президентом США наиболее чувствительные вопросы мирного плана, в том числе вопросы территории.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Дональд Трамп удовлетворен достигнутым прогрессом во время переговоров в Женеве.