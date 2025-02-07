Встреча Зеленского с Трампом: украинский президент озвучил главную тему разговора

Украинский президент пока не знает, какие "компромиссы" можно обсуждать за столом переговоров.
Главным вопросом, который украинский президент Владимир Зеленский намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом, будут гарантии безопасности для Украины.
Об этом он сказал в интервью Reuters.
"Гарантии безопасности – это главный вопрос, о котором я хочу поговорить с президентом Трампом”, — сказал он.
При этом Зеленский отметил, что для него важно встретиться с Трампом, прежде чем президент США будет говорить с президентом России Владимиром Путиным.
"Партнерам важно сначала обсудить свои вопросы, а потом уже разговаривать с врагом", — пояснил он, добавив, что иначе разговор Трампа с Путиным "будет выглядеть как диалог об Украине без Украины".
Владимир Зеленский сказал, что пока не знает, какие компромиссы можно обсуждать за столом переговоров, но важно, чтобы Украина вела переговоры, а не принимала ультиматумы России.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.
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