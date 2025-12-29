Встреча Зеленского с Трампом: в Sky News оценили, изменились ли позиции сторон

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Мар-а-Лаго / © Associated Press

После многочасовых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом существенных изменений в позициях сторон почти нет.

Такую оценку дал корреспондент Марк Стоун, сообщает Sky News.

Встречу в Мар-а-Лаго Стоун охарактеризовал так: много заявлений и обсуждений, но ощутимых результатов — минимум.

«На самом деле достаточно сложно понять, что именно происходит, ведь, если смотреть на факты, никакого реального прогресса сегодня не было», — отметил корреспондент.

«Говорили о большом прогрессе. Трамп — бесспорно. Зеленский — немного сдержаннее. Но, похоже, ни одна из сторон не изменила и не сдвинула с места свои позиции по ключевым вопросам», — высказался Стун.

В то же время, отметил он, стороны также не сделали шага назад. Этот факт журналист назвал положительным, однако в очередной раз повторил, что «не считаю, что произошли какие-то существенные изменения в позициях».

Напомним, после переговоров с Зеленским Трамп заявил о значительном прогрессе в прекращении войны, оценив уровень готовности договоренностей в 95%. Президент США отметил, что обсудил «все темы» и провел консультации с европейскими лидерами, а также с президентом РФ Владимиром Путиным. Несмотря на оптимизм относительно гарантий безопасности, Трамп признал, что статус Донбасса остается «нерешенным» и самым сложным вопросом.

В свою очередь Зеленский заявил о согласовании 20-пунктного мирного плана на 90%, а гарантий безопасности с США — на все 100%. Глава государства подчеркнул, что военная поддержка и защита по принципу, аналогичному статье 5 НАТО, полностью поддержаны американской стороной.

Заметим, Трамп заявил, что продолжит общение с Зеленским 29 декабря.