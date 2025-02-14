Завершение войны в Украине: Зеленский прокомментировал встречу с Венсом в Мюнхене

На полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса. После встречи Вэнс анонсировал "больше хороших разговоров" в ближайшее время.

Об этом сообщает "Радио свобода".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс / Фото: Владимир Зеленский

"Мы хотим достичь длительного мира, не такого, который приведет к конфликту в Европе через несколько лет. У нас был ряд хороших разговоров о том, как этого достичь. И их будет еще больше в ближайшие дни, недели и месяцы", – сказал Вэнс журналистам после встречи.

Президент Украины также выразил удовлетворение проведенным разговором и отметил, что "нам нужно готовить план, как остановить Путина".

"Провел хорошую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Благодарен ему и всей его команде за обсуждение, в котором также приняли участие госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель генерал Кит Келлог. Наши команды продолжат работу над документом. Мы рассмотрели много ключевых вопросов и с нетерпением ожидаем генерала Келлога в Украине для дальнейших совещаний и более глубокой оценки ситуации на местах", – сообщил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что украинская сторона готова в максимальном темпе приближать "реальный и гарантированный мир".

"Искренне ценим решимость президента Трампа, которая может помочь остановить войну и обеспечить Украине справедливость и гарантии безопасности", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Джей Ди Вэнс сделал громкое заявление о завершении войны в Украине. Американский вице-президент отметил "продвижение", достигнутое во время переговоров с украинской стороной и подчеркнул, что война в Украине должна завершиться долгосрочным миром.

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