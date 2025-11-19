Встреча президента Украины со спецпредставителем США отменили / © Associated Press

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планировал провести в среду в Анкаре встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новую мирную инициативу. Однако переговоры не состоялись из-за того, что украинская сторона прибыла с собственным планом, который, по оценке источников, Россия не согласится принять.

Axios назвал причины срыва встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции.

Как сообщает издание со ссылкой на собеседников, у Уиткоффа было намерение организовать трехстороннюю встречу с участием Зеленского и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Американский чиновник уточнил, что переговоры были отложены, когда стало понятно, что украинский лидер не заинтересован в рассмотрении американского плана.

По словам украинского представителя, встречу перенесли из-за желания Зеленского обсуждать план в более широком формате, который включал бы европейские страны.

Другой американский чиновник добавил, что на решение об отмене встречи повлияли также внутриполитические обстоятельства в Украине, в частности, расследование коррупции против окружения президента.

Американская сторона подтвердила, что Уиткофф получил от Трампа полномочия попытаться договориться с Зеленским в Турции, но поддержал решение перенести переговоры. «Теперь инициатива на стороне Зеленского», — отметил чиновник, добавив, что президент Украины может прибыть в Вашингтон для обсуждения американского плана, если пожелает.

По данным Axios, новый «мирный план» США содержит 28 пунктов, среди которых, в частности, передача России части Донбасса, сокращение украинской армии вдвое и предоставление русскому языку статуса государственного.

План готовили, в частности, Стив Уиткофф и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.