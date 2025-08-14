Встреча Зеленского со Стармером: говорили о саммите на Аляске и не только

Кир Стармер и Владимир Зеленский 14 августа провели встречу с Киром Стармером 14 августа / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сообщил, что они обсудили ожидания от саммита на Аляске и вероятные перспективы.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский отозвался о встрече со Стармером как о «хорошей и полезной». Политики в двустороннем формате обсудили ожидания от встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и вероятные перспективы.

«Также довольно подробно обсудили гарантии безопасности, которые могут сделать мир действительно постоянным, если Соединенным Штатам все же удастся дожать Россию к прекращению убийств и настоящей содержательной дипломатии. Важно, чтобы мы смогли все вместе в рамках коалиции желающих достичь действенных форматов работы по безопасности», — написал президент Украины.

Зеленский со Стармером также обсудили продолжение программ поддержки украинской армии и оборонного производства страны.

«При любых сценариях развития ситуации Украина будет сохранять силу», — акцентировал украинский лидер.

Политики разговаривали и о таких путях поставок оружия, как-вот программа PURL. Зеленский пригласил Британию присоединиться к программе.

«Конечно, обсудили и наше столетнее соглашение. Уже в августе Украина готовится его ратифицировать, и как результат сможем провести формат расширенной встречи Украина — Великобритания», — анонсировал президент.

Отдельной и важной повесткой дня Зеленский назвал инвестиции в украинское производство дронов. По его словам, у государстваа есть значительный потенциал увеличения объемов такого производства и требует для этого срочного финансирования.

«Именно дроны играют решающую роль на передовой. Украинские возможности их производить чрезвычайные. Следовательно, инвестиции в такое производство действительно способны повлиять на ситуацию на стратегическом уровне», — объяснил президент.

Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи 14 августа / © Владимир Зеленский

Напомним, 13 августа Зеленский побывал в Берлине, где присоединился к видео-конференции с лидерами Европы, США и НАТО. Главной темой разговора стала подготовка к предстоящему саммиту на Аляске, где Трамп встретится с Путиным. Участники от Европы подчеркнули, что ключевым вопросом должна быть безопасность Украины и ЕС. Они настаивают, что любые территориальные вопросы в отношении Украины могут обсуждаться исключительно с ее участием, и юридическое признание оккупированных территорий не рассматривается. Зеленский представил пять основных принципов для завершения войны, согласованных с партнерами. В свою очередь Трамп подчеркнул, что не будет решать территориальные вопросы без Украины, однако предположил, что «обмен территориями» может стать частью соглашения, что вызвало беспокойство европейских лидеров.