Встречи не будет: в Париже прокомментировали отказ России от переговоров в "нормандском формате"

Встречи не будет: в Париже прокомментировали отказ России от переговоров в "нормандском формате"

Встреча планировалась на 11 ноября.

В Париже прокомментировали срыв встречи министров иностранных дел в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Как сообщает Deutsche Welle, во вторник, 9 ноября, пресс-секретарь МИД Франции заявила, что от переговоров отказывается Россия. В то же время, она опровергла версию российской стороны, что ни Франция, ни Германия не ответили на предложения России по проекту встречи.

"Франция и Германия отреагировали на предложения России. Они предложили провести министерскую встречу в "нормандском формате", отклоненную министром иностранных дел России", — подчеркнула пресс-секретарь французского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь Reuters пишет, что в Берлине также подтвердили информацию французской стороны. Немецкие дипломатические источники отмечают, что Россия отказывается от участия во встрече, которая должна была состояться 11 ноября. При этом Москва занимает "обструкционистскую позицию" и выдвигает неприемлемые условия, пытаясь сменить свою роль участника конфликта на позицию "нейтрального посредника". Это старая тактика России, которую, однако, отвергают и Украина, и Германия, и Франция, отмечает агентство.

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отклонила предложение Парижа о проведении встречи глав МИД "нормандской четверки" 11 ноября. По его словам, еще 29 октября Москва направила в Киев, Берлин и Париж свое видение того, как бы мог выглядеть "проект итогового документа встречи, но до сих пор не получила реакции". Лавров отметил, что Москва "ожидает реакции на предложение", однако 11 ноября заседание невозможно в любом случае, потому что на эту дату у него мол "очень плотный график".

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