Главные заявления об Украине в Мюнхене: онлайн-трансляция событий на конференции безопасности

В Мюнхене 14-16 февраля проходит конференция безопасности, главной темой которой является война в Украине и безопасность всей Европы. Внимание и важность к саммиту этого года возросло, в частности, после недавних заявлений Дональда Трампа, где американский президент рассказал, что именно в Германии состоятся встречи с украинской стороной и обсуждение возможных путей окончания войны России против Украины.

ТСН.ua предлагает следить за новостями в текстовой онлайн-трансляции, где мы будем рассказывать о самом важном для Украины на мюнхенском саммите и вокруг него.