Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп направит своего представителя на переговоры по Украине в Европу в эти выходные при условии, что появится реальный шанс подписать мирное соглашение.

Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Левитт, пишет Reuters .

По ее словам, Трамп устал от встреч, которые, похоже, так и не привели к достижению согласия сторон по прекращению войны в Украине.

Реклама

«Президент чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны, и ему надоели встречи только ради встреч», — подчеркнула спикер Белого дома.

Администрация Белого дома, говорит должностница, уже потратила более 30 часов через несколько недель на встречи с представителями Украины, России и европейских государств.

Издание отмечает, что сейчас Киев оказался под давлением Белого дома, чтобы обеспечить скорый мир. Украина против американского плана, который многие считают выгодным для Москвы.

Отмечается, что на днях среду Трамп поговорил по телефону с лидерами Франции, Германии и Великобритании, в частности, о перспективах переговоров в Европе в эти выходные.

Реклама

Напомним, Трамп заявил, что только Владимиру Зеленскому «не нравится» мирный план , а все остальные вроде бы «в восторге». Речь идет о представителях Киева, участвующих в переговорах. По его словам, они положительно восприняли предложенную Вашингтоном концепцию.