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Встречи с Зеленским не будет: Фицо пожаловался, что президент Украины его "ненавидит"
По словам словацкого премьера, отношение Зеленского обусловлено тем, что он «громко выражает свое мнение».
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку украинский лидер якобы его ненавидит.
Об этом сообщает Aktuality.
"Моя встреча с президентом Зеленским не имеет смысла, потому что он меня ненавидит", - подчеркнул Фицо.
Он добавил, что такое отношение украинского президента обусловлено тем, что ему не нравится, как Фицо «выражает свое мнение вслух». Поэтому премьер Словакии подчеркнул, что для него важно общение с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.
Фицо также отметил, что возможный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Украину будет иметь лишь символическое значение, поскольку тот не имеет полномочий заключать какие-либо соглашения. В то же время Фицо выразил мнение, что членство Украины в ЕС принесет Словакии больше преимуществ, чем недостатков, и европейская перспектива - выход для Украины из текущей ситуации.
Следует отметить, что в последнее время отношения между Фицо и Зеленским были достаточно напряженными из-за пророссийской позиции словацкого премьера.
Весной этого года Роберт Фицо отреагировал на предупреждение Владимира Зеленского о безопасности на параде 9 мая в Москве. Словацкий премьер выразил недовольство из-за попыток «политизировать празднование».
В январе Владимир Зеленский резко ответил премьеру Словакии, упрекнув его в том, что тот «избирает Москву вместо Америки и других партнеров». Это произошло на фоне угроз Фицо заблокировать любую помощь от ЕС Украине.
Также в начале года Фицо обвинил Зеленского в попытке подкупа . Он утверждал, что украинский президент якобы предлагал ему деньги из активов РФ за членство в НАТО.