«Встречи Зеленского и Путина никогда не будет»: дипломат объяснил, почему переговоры обречены

Владимир Зеленский и Путин / © ТСН

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Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным вряд ли состоятся, поскольку Кремль не заинтересован в поиске компромисса и не признает права Украины существовать как независимое государство.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал украинский политик и дипломат Роман Бессмертный.

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По его словам, на нынешние отношения Украины с Соединенными Штатами в значительной степени влияет ошибочное убеждение президента США Дональда Трампа, что с Кремлем можно договориться. Дипломат также подверг сомнению эффективность возможных переговоров на самом высоком уровне.

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Бессмертный подчеркнул, что Путин не рассматривает Украину как равноправного участника переговоров и не намерен заключать с ней компромиссные договоренности.

«Встреча абсолютно ничего не даст. Более того, его никогда не будет. Должен утверждать: встречи Зеленского и Путина никогда не будет. Она невозможна, потому что позиция Путина сводится только к одному: привезти ключи в Москву, собрать клейноды и бросить их к ногам царя, как это веками происходило в определенные периоды истории. Но сегодня этого никто не будет делать», — заявил дипломат.

По мнению Бессмертного, причина не только в нежелании российского руководства идти на уступки. Путин руководствуется собственным представлением о мировом порядке, в котором нет места независимой Украине, украинцам как отдельному народу и расширению НАТО на восток.

«Путин живет в своем мире, в мире, в котором нет Украины как государства, нет украинцев как этноса, нет НАТО ни в Польше, ни в Венгрии, ни в Болгарии, ни в Словакии, ни в Чехии. Она там за Восточной Германией, потому что все это называется первопричинами», — объяснил Бессмертный.

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Дипломат считает, что непонимание подлинных намерений Кремля со стороны Дональда Трампа мешает американской администрации выработать эффективную стратегию противодействия российской агрессии совместно с союзниками.

Вместе с тем, Бессмертный убежден, что Путин не способен самостоятельно остановить войну, поскольку ее завершение может поставить под угрозу его личную власть. По словам политика, существование независимой Украины составляет вызов для самого путинского режима.

«Путин направлен только на одно — на диктат, на уничтожение, на войну. Он не может остановиться. Остановить войну для московского фюрера — значит его политическую и физическую смерть. Он и так понимает, что Украина — это его погибель. Так оно и будет на самом деле», — подытожил Роман Бессмертный.

Ранее сообщалось, что Путин ищет способ договориться о завершении войны в Украине на условиях Кремля, привлекая к этому Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

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Мы ранее информировали, что политолог Владимир Фесенко считает, что переговорный процесс оказался в сложной ситуации, а Украине следует пересмотреть роль своих представителей в переговорах.

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